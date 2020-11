Nieuw seizoen 'Oh, Wat Een Jaar!' met Chantal Janzen, Ruben Nicolai en Carlo Boszhard

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Teamcaptains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard gaan onder leiding van Chantal Janzen terug in de tijd in het spiksplinternieuwe seizoen van 'Oh, Wat Een Jaar!'.

Iedere aflevering wordt de kijker mee (terug) genomen in de sferen van één specifiek jaar, zoals 1973, 1984 en 1998. Herkenning, verbazing en humor staan centraal in deze nostalgische spelshow. 'Oh, Wat Een Jaar!' is vanaf zaterdag 7 november te zien bij RTL 4 om 20.00 uur.

De teamcaptains worden wekelijks bijgestaan door een andere BN’er en deze duo's worden, net als Chantal, volledig gekleed en gestyled met bijpassende haardrachten volgens de laatste mode van dat jaar. Vanuit een bijpassend ingerichte retro-studio spelen de teams diverse spellen waarin trends, nieuws, muziek en opzienbarende tv-fragmenten uit dat specifieke jaar voorbijkomen. Na een spannende finale verdeelt het duo met de meeste kennis en het beste geheugen hun gewonnen pot met guldens over het publiek dat voor hen koos.

Ook dit seizoen treden verschillende gastartiesten letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van hun idolen. Grote hits van de artiesten van toen herleven door verrassende vertolkingen van onder anderen Romy Monteiro, Thomas Berge en Emma Heesters.

In de eerste aflevering keren ze terug naar het jaar 1990 en staat 'Foute Vriend' Pim Muda in de schoenen van Bryan Adams om zijn nummer 'Summer Of '69' te zingen. Verder kruipt Chantal in de huid van Madonna en laat ze haar dans- en zangkunsten zien op de hit 'Vogue'. Beau van Erven Dorens en Caroline Tensen zijn deze aflevering te gast om de captains bij de staan.

De andere afleveringen worden de captains bijgestaan door onder anderen Jim Bakkum & Geraldine Kemper, Alex Klaasen & Lucille Werner en Ron Brandsteder & Ruth Jacott.

'Oh, Wat Een Jaar' wordt geproduceerd door ITV en is vanaf zaterdag 7 november om 20.00 uur te zien bij RTL 4.