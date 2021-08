Nieuw seizoen 'Matthijs Gaat Door' start op 5 september

'Matthijs Gaat Door' staat weer in de steigers voor een nieuw seizoen. Met een goed humeur, een goed gesprek, heel veel muziek van de Sven Hammond Big Band en elke zaterdag een liefdesgedicht door Joost Prinsen. Hij kiest en draagt ze zelf voor.

De rubriek 'Forever Young' keert terug en nog veel meer.

Eenmalige uitzending op zondag

De eerste aflevering is eenmalig op zondag 5 september te zien. Daarna keert het programma terug op de zaterdag. In de eerste uitzending is Youp van 't Hek een van de gasten. Hij begint aan zijn laatste ronde langs de theaters en hij gaat zingen met de Sven Hammond Big Band.

'Matthijs Gaat Door' is zondag 5 september om 21.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1 en vanaf de tweede uitzending is 'Matthijs Gaat Door' elke zaterdag om 21.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.