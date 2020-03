Nieuw seizoen 'Bed & Breakfast' bij MAX

Vanaf vrijdag 27 maart is 'Bed & Breakfast' terug bij MAX op NPO 1. Tien afleveringen lang testen b&b-houders elkaars onderneming. In de eerste afleveringen reizen de deelnemers af naar Friesland en Noord-Holland.

In deze aflevering logeren de gasten als eerste bij Esther en Camille in een Fries stadje. Vervolgens reizen de deelnemers door naar de bed & breakfast van Kees Yvonne, deze b&b is alleen bereikbaar per boot en ligt verderop in Friesland. Kees en Yvonne wonen midden in de natuur.

De aflevering wordt afgesloten in Noord-Holland. Hier hebben Sophie en haar moeder Hanneke een bed & breakfast. Durven de gasten het aan om te gaan suppen?

'Bed & Breakfast', vrijdag 27 maart om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.