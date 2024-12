Nieuw op HBO Max in december

Stream deze maand nieuwe series zoals de DC-animatieserie 'Creature Commandos' en het tweede seizoen van 'Bookie' of dompel je onder in sport met de UCI Track Champions League en het Wintersportseizoen.

'Hard Knocks: In Season With The AFC North' | vanaf woensdag 4 december

Voor het eerst ooit zal de meest populaire sportdocumentairefranchise een hele NFL-divisie documenteren. De serie zal de strijd om de AFC North-kroon vastleggen tijdens de laatste zes weken van het NFL-seizoen, evenals een play-off run voor de divisiewinnaar en alle AFC North Wild Card-teams. De 18-voudig Emmy®-winnende serie zal zijn gekende all-access van het seizoen coveren, terwijl het de Pittsburgh Steelers, de Baltimore Ravens, de Cincinnati Bengals en de Cleveland Browns volgt.

'Creature Commandos' | vanaf donderdag 5 december

​​De animatieserie volgt een geheim team van opgesloten monsters die zijn gerekruteerd voor missies die te gevaarlijk zijn voor gewone mensen. Als alles faalt... zijn ze je laatste en slechtste optie. Met o.a. Steve Agee als Economos, Maria Bakalova als Princess Ilana, Anya Chalotra als Circe, Zoe Chao als Nina Mazursky, Frank Grillo als Rick Flag Sr., Sean Gunn als GI Robot & Weasel, David Harbour als Frankenstein, Alan Tudyk als Dr. Phosphorus, Indira Varma als The Bride en Viola Davis als Amanda Waller. Geschreven en uitvoerend geproduceerd door James Gunn. Gebaseerd op DC-personages en geproduceerd door DC Studios en Warner Bros. Animation.

'Bookie' seizoen 2 | vanaf vrijdag 13 december

Van Emmy®-genomineerde maker Chuck Lorre ('The Big Bang Theory') en Nick Bakay, volgt deze duistere, grappige komedie de ervaren bookie Danny (Sebastian Maniscalco) uit Los Angeles, terwijl de potentiële legalisering van sportweddenschappen in Californië zijn bedrijf voorgoed dreigt te verstoren. Samen met zijn beste vriend en voormalig NFL-speler Ray (Omar J. Dorsey), zijn zus Lorraine (Vanessa Ferlito) en de hervormde drugsdealer Hector (Jorge Garcia), moet Danny omgaan met zijn steeds onstabielere klanten en diens schulden - en dat alles terwijl hij zelf ook veel riskante weddenschappen afsluit. Bookie volgt deze herkenbare man die zich aan een steeds veranderende wereld probeert aan te passen met al zijn charmes en oplichterij erbij, om zo hopelijk de top te kunnen bereiken.

'Rose Matafeo: On And On And On' | vanaf donderdag 19 december

'Starstruck' maker/ster Rose Matafeo keert terug naar HBO Max voor haar tweede stand-up special. Ze bouwt haar set van een uur op rond een notitie van 16.000 woorden die ze in de loop van de tijd op haar telefoon heeft bijgehouden. Matafeo leunt ook op haar insights en zelfspottende humor om haar openhartige meningen over relaties te delen - van daten in haar twintiger en dertiger jaren tot het ondersteunen van vrienden tijdens breuken en de grote verschillen tussen haarzelf en haar ouders op dezelfde leeftijd. De comédienne vraagt zich ook af of ze kinderen wil, hoe ouder worden haar comedy heeft beïnvloed en haar sterke gevoelens over online relatiecoaching. ROSE MATAFEO: ON AND ON AND ON werd live gefilmd in het Britten Theatre in Londen.

Sport in december:

UCI Track Champions League | vanaf vrijdag 29 november t/m zaterdag 7 december

De laatste ronde en de Grand Finale van UCI Track Champions League zie je in december bij Eurosport 1 en op HBO Max. Op vrijdag 6 december vindt de laatste ronde van prestigieuze baanwielrencompetitie plaats in Londen, Groot-Brittannië waar de dag erna op zaterdag 7 december ook de Grand Finale is. Bij Eurosport 1 en op HBO Max volg je álles van UCI Track Champions League op de voet en kijk je uiteraard ook de laatste rondes en finale live mee.

Wintersportseizoen

Belangrijke data in de wintersportkalender:

Vanaf 19 december t/m 22 december | Alpineskiën | Men's Dolomites Tour | Gardena/Alta Badia / ITA

Vanaf 28 december t/m 29 december | Alpineskiën | Bormio Men's Pre-Olympic | Bormio / ITA

Vanaf 28 december t/m 06 januari | Schansspringen | Four Hills Tournament | AUT / GER

Vanaf 31 december t/m 05 januari | Tour de Ski | Toblach / Fiemme / ITA

Meer highlights in december:

Maandag 2 december | 'Hero Inside (animatieserie)

Maandag 2 december | 'Lamput (animatieserie)

Maandag 2 december | 'The Face Doctors (TLC)

Maandag 2 december | 'The Last Woodsmen (Discovery)

Maandag 2 december | 'My Lottery Dream Home International (HGTV)

Donderdag 5 december | nieuw seizoen 'Nood' (Nederlandse dramaserie)

Woensdag 11 december | 'I Love a Mama's Boy' (TLC)

Vrijdag 13 december | 'This is Benjamin Ingrosso' part 2 (Documentaire)

Zaterdag 14 december | nieuw seizoen 'Happy To Be Home' (HGTV)

Dinsdag 17 december | 'Cabin in The Woods' (ID)

Woensdag 25 december | 'You'll Be Home For Christmas' (HGTV)

Donderdag 26 december | 'Holiday Crafters Gone Wild' (HGTV)

Zaterdag 28 december | 'Contraband: Seized at Sea' (Discovery)