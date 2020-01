Net5-favorieten 'Grey's Anatomy' en 'New Amsterdam' zijn terug

De meest populaire Amerikaanse Net5 series zijn vanaf dinsdag 7 januari weer bij Net5 terug op de dinsdagavond: vanaf 20.30 uur start het 16de seizoen van 'Grey's Anatomy' met aansluitend om 21.30 uur de tweede reeks van 'New Amsterdam'.

De laatste aflevering van seizoen 15 van 'Grey's Anatomy' eindigde nogal onheilspellend voor Meredith Grey (Ellen Pompeo): nadat ze had bekend schuldig te zijn aan fraude werd ze ontslagen. Daarop gaf Meredith zichzelf aan bij de politie. Wat zijn de gevolgen voor Meredith en kan ze wel weer aan de slag bij het Grey Sloan Memorial?

En wat is er gebeurd met Jackson nadat hij in de mist verdween?

Nieuwe start voor Dr. Max Goodwin in 'New Amsterdam'

Het in New York gelegen ziekenhuis New Amsterdam is het oudste openbare ziekenhuis van Amerika waar Dr. Max Goodwin medisch directeur is. In het tweede seizoen probeert Max zijn draai weer te vinden na twee ingrijpende gebeurtenissen: het catastrofale ongeluk en de geboorte van zijn dochter. Terwijl hij zich weer helemaal op zijn werk stort, worstelt Dr. Kapoor ondertussen met de stigma's die hij ervaart als senior arts.

'Grey's Anatomy', wekelijks, vanaf dinsdag 7 januari 20.30 uur bij Net5.

'New Amsterdam', wekelijks, vanaf dinsdag 7 januari 21.30 uur bij Net5.