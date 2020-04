Minister Sigrid Kaag in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze speciale uitzending staat in het teken van de coronacrisis.

Minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag is te gast bij Rick Nieman. Wat kan de bewindsvrouw doen voor ondernemers die niet meer kunnen exporteren? Wat zijn de lessen van de coronacrisis?

Directeur van Stage Entertainment Albert Verlinde en internetpionier Daniel Ropers (en voormalig topman van Bol.com) over de volgende stap in de corona-crisis. Hoe kan de Nederlandse economie weer worden opgestart na de lockdown. Is de 1.5 meter economie de oplossing?

Sociaal geograaf en statisticus Maurice de Hond verdiept zich in de cijfers rond corona en komt tot opmerkelijke conclusies. In 'WNL Op Zondag' vertelt hij over zijn bevindingen.

Arts-microbioloog Marc Bonten van UMC Utrecht is te gast bij Rick Nieman. De hoogleraar medische microbiologie vertelt over de volgende fase van de corona-epidemie.

'WNL Op Zondag', zondag 19 april om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.