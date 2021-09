'Metropolis' is vanaf zondag terug op NPO 3

'Metropolis' is terug van vakantie! Het internationale programma 'Metropolis' laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten, die in hun eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden op universele vragen en thema's.

In de aflevering van zondag gaat 'Metropolis' over de hele wereld op zoek naar vakantiegangers. In Egypte kan niet iedereen zich een strandvakantie veroorloven, maar zorgt een buurtbadje voor het ultieme vakantiegevoel. In Peru kiest Claudia voor een vakantie in de jungle – en een ayahuascatrip door haar eigen ziel. Masood is aan het kamperen in Zweden, maar zijn hart gaat uit naar Kabul en de gebeurtenissen in Afghanistan.

'Metropolis'

Het internationale programma 'Metropolis' laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten, die in hun eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden op universele vragen en thema's. Presentator Stef Biemans leidt iedere aflevering op eigen wijze in en introduceert de lokale reporters. 'Metropolis' stelt iedere week een nieuwe vraag aan de wereld. Dit levert opvallende antwoorden en bijzondere verhalen op.

'Metropolis' is elke zondag te zien om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2.