'MAX Muziekspecial' op oudejaarsavond: Liesbeth List live in Paradiso

Op 31 december 2020 om 22.15 uur op NPO 2 zendt MAX de Muziekspecial L'iesbeth List Live in Paradiso' uit. Het optreden in de Amsterdamse poptempel werd in 2015 opgenomen, zonder te weten dat het haar laatste grote concert zou zijn. Liesbeth List overleed in maart van dit jaar.

Tijdens Liesbeth Live in Paradiso treedt de zangeres op met haar eigen band. Ze zingt haar grootste hits, waaronder Heb het leven lief: het nummer dat ze als haar levensmotto beschouwde. Naast haar eigen nummers brengt Liesbeth in de registratie ook bekende en onbekende nummers van Ramses Shaffy en Édith Piaf ten gehore en samen met Frank Boeijen zingt ze onder andere het prachtige lied De Verzoening.

Over Liesbeth List

Liesbeth List werd geboren op 12 december 1941 in Bandoeng, Indonesië. In 1962 trad ze voor het eerst op in een Nederlandse televisieshow, waarna een grootse loopbaan volgde. Liesbeth werkte als zangeres veel samen met haar soulmate Ramses, samen zongen ze onder andere de klassieker Pastorale. Maar ook met internationale artiesten werd samengewerkt, bijvoorbeeld met Charles Aznavour, Jacques Brel en Mikis Theodorakis. Voor haar muziek ontving Liesbeth vele prijzen, waaronder De Gouden Harp, meerdere Edisons en de Radio 5 Nostalgia Oeuvre Award.

Naast haar carrière als zangeres, boekte Liesbeth veel succes met haar televisiewerk. In de jaren 60 en 70 werden er in diverse landen vele personality shows van Liesbeth uitgezonden. Vanaf de jaren 90 speelde Liesbeth in meerdere musicals. Voor haar rol als Édith Piaf in de musical Édith ontving ze twee keer de John Kraaijkamp Musical Award.

Liesbeth List overleed op 25 maart 2020 in haar woonplaats Soest.

'MAX Muziekspecial: Liesbeth List Live in Paradiso', donderdag 31 december om 22.15 uur op NPO 2.