MAX-documentaire: 'Joop! Eindelijk Weer Kampioen' op NPO 2

Zeg je Joop, dan heb je het over Joop Zoetemelk. Hij is één van de grootste sporticonen die ons land ooit heeft gekend. Precies 40 jaar geleden won Joop op de Champs-Élysées de Tour van 1980.

2020 had daarom zijn jaar moeten worden, maar door de coronacrisis loopt dat anders. Wat blijft is een intieme film, waarin documentairemaakster Ariane Greep een openhartige Joop Zoetemelk portretteert. De film is op maandag 20 juli rond 22.10 uur bij MAX op NPO 2 te zien.

In de jaren zeventig en tachtig is Joop Zoetemelk razend populair. Miljoenen Nederlanders zitten voor de televisie of aan de radio gekluisterd om zijn verrichtingen te volgen in de Tour de France. Zijn erelijst is indrukwekkend. Vooral na de overwinning in de Tour van 1980 stijgt de populariteit van Joop tot grote hoogte.

Veertig jaar geleden won Joop op de Champs-Élysées, en in 1985 werd hij wereldkampioen. De wereld lacht hem toe, maar niemand weet dat hij in werkelijkheid diepongelukkig is. Joop spreekt er met niemand over dat zijn huwelijk met Françoise is vastgelopen. Mensen zien Joop alleen tijdens wielerwedstrijden, en spraakzaam is hij nooit. Na zijn wielercarrière leidt hij helemaal een teruggetrokken bestaan. Maar nu is Joop terug. In Dany vond hij zijn nieuwe liefde. Zijn leven krijgt weer glans. Joop kan nu pas echt genieten van wat hij gepresteerd heeft.

In de film 'Joop! Eindelijk Weer Kampioen' van Ariane Greep, zien we een herboren Joop. Hij laat de camera toe bij hem thuis, bij zijn vrouw Dany, kinderen en kleinkinderen. En we zien Joop tussen andere wielerhelden. Dankzij zijn vrouw Dany voelt hij zich eindelijk weer de kampioen die hij altijd was.

'Joop! Eindelijk Weer Kampioen', maandag 20 juli om 22.10 uur op NPO 2.