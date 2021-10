'Matthijs Gaat Door' blijft 'Forever Young'

Foto: BNNVARA - © Olivier Thijssen 2021

We staan weer in de steigers. Met vrolijke gesprekken, ontroerende gesprekken, heel veel muziek en altijd een goed humeur. En we blijven Forever Young. De Nederlandse Hammond Club bestaat 30 jaar. Vier meesters van het Hammond-orgel brengen een muzikale ode aan hun instrument.