'Make Holland Great Again' wil Nederland weer meer doen bewegen

Foto: © BNNVARA 2020

Sahil Amar Aïssa en zijn team komen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk in beweging. Ten eerste voor acceptatie van de regenboog gemeenschap, waarvan 70 procent te maken krijgt met fysiek of verbaal geweld.

Hoe voelt het om niet hand in hand op straat te durven lopen, omdat je dan uitgescholden wordt? En wat kunnen we daaraan doen? Daarnaast blijkt dat we door thuiswerken nog meer zijn gaan zitten en minder bewegen. Het is Sahil's missie om Nederland weer in beweging te krijgen.

'Make Holland Great Again', woensdag 21 oktober om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.