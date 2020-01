'Langs de Rijn': Bron van verhalen

Zaterdag 25 januari gaan schrijver en Rijnkenner Martin Hendriksma en presentator Huub Stapel verder met hun reis langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn.

Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan de plek waar hij bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt.

De Rijn is een rivier vol verhalen; van verdronken dorpen en verraderlijke rotsen, van schippers, schilders en soldaten. De Rijn is een muze en een 'femme fatale' tegelijkertijd. Eeuwenlang was de loop van de Rijn bepalend voor onze economie, onze cultuur en onze identiteit. Maar wat heeft 'vader Rijn' ons vandaag nog te vertellen?

Op hun reis nemen Martin en Huub de kijker mee langs de rivier en haar bewoners. Ze ontmoeten mensen die het Rijnwater door hun bloed hebben stromen.

Aflevering 4: Bron van verhalen

Martin en Huub bereiken deze week de Nederlandse grens en komen onderweg bijzondere verhalen tegen. In Remagen staat de beroemde Ludendroffbrug, in maart 1945 de laatste intacte spoorbrug over de Rijn. Door een toevalstreffer konden de Amerikanen deze brug veroveren en daarmee de oorlog maanden bekorten.

Bij de Drachenfels-rots vertelt Huub aan Martin de beroemde sage van de Nibelungen. Hierna reizen de mannen verder naar Düsseldorf, waar ze een ooggetuige spreken die in 1969 oog in oog stond met Moby Dick, de witte walvis.

'Langs de Rijn' Interactive

Kijkers kunnen zelf een tocht langs de Rijn maken, met de interactive bij het programma. Op www.maxvandaag.nl/langsderijn staat een gedetailleerde kaart, met diverse punten. Bezoekers vinden er extra video's, foto's, achtergronden en verdieping. Hoe vind je bijvoorbeeld goud in de rivier?

