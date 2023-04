Laatste aflevering van 'Verborgen Verleden' met Edson da Graça

Presentator en komiek Edson da Graça gaat op zoek naar zijn Verborgen verleden. Hij reist af naar Kaapverdië, waar zijn wortels liggen.

Zijn vader was een buitenechtelijk kind, maar wie was dan diens vader? Lukt het Edson zijn opa te vinden en de lang verloren familie? En in hoeverre is de woelige geschiedenis van Kaapverdië - van slavernij, handel en migratie - verbonden met Edsons eigen familiegeschiedenis?

'Verborgen Verleden', zaterdag 8 april om 20.40 uur bij de NTR op NPO 2.