Laatste aflevering van 'Het Museum van Nederland' op NPO 1

Als we Nederland zouden moeten vatten in één tentoonstelling, wat moet daar dan te zien zijn? Onder leiding van presentatoren Dione de Graaff en Diederik Ebbinge selecteert een team van experts voorwerpen die iets vertellen over onze geschiedenis, cultuur, volksaard, tradities en gebruiken.

In de vijfde en laatste aflevering ontvangen Dione en Diederik onder meer de wereldkampioen stamppot- en snertkoken.

In elke aflevering maken we kennis met zo'n vijftien mensen die vanuit heel Nederland hun persoonlijke voorwerp voordragen. Een voorwerp waarvan iedereen weet dat het typisch Nederlands is, of iets wat juist in de vergetelheid is geraakt. Iets waar we trots op zijn, wat ons typeert, of waar we ons wellicht een beetje voor schamen. Tijdens de ontmoeting met één van de experts horen we hun interessante, grappige of ontroerende verhaal. De samenkomst van al die verhalen laat elke week weer een kleurige waaier van Nederland zien. Vanuit hun expertise geven de specialisten meer informatie en duiding over het onderwerp, voordat zij het beslissende oordeel vellen. Na de laatste uitzending is de tentoonstelling daadwerkelijk te bezoeken in Kunsthal Rotterdam.

Aflevering 5 - woensdag 13 januari, 20.30 uur, NPO 1

In de vijfde en tevens laatste aflevering van 'Het Museum van Nederland' ontvangen Dione de Graaff en Diederik Ebbinge onder meer de wereldkampioen stamppot- en snertkoken. Margriet Schavemaker gaat op het laatste moment nog op zoek naar een voorwerp rondom de Bijlmerramp. En we zien hoe de tentoonstelling van 'Het Museum van Nederland' wordt geopend!

De experts

Het team van experts bestaat uit Janny van der Heijden, Lara Nuberg, Margriet Schavemaker, Peter van Duinen, Herman Pleij, Jurryt van de Vooren en Atze de Vrieze. De tentoonstelling wordt samengesteld door conservator Jörgen Tjon in samenwerking met Kunsthal Rotterdam.

Online museum

Na de laatste aflevering zullen alle aangeboden objecten geëxposeerd worden op www.museumvannederland.nl. In dit interactieve museum kunnen bezoekers de objecten van heel dichtbij bestuderen. Met rondleidingen, meer informatie over de objecten en filmpjes van de mensen áchter de objecten.

Podcast

In de podcast 'Museum in de Maak' volgen we Jörgen Tjon bij zijn zoektocht om het perfecte museum van Nederland samen te stellen. Met behulp van museumdirecteuren uit heel Nederland geeft Jörgen een plekje aan culturele objecten die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het Nederland zoals wij dat vandaag de dag kennen. De objecten zijn ingebracht door deelnemers van het televisieprogramma. Elke woensdag na de tv-uitzending is er een gloednieuwe aflevering te beluisteren via museumvannederland.nl en de bekende streamingsdiensten.

'Het Museum van Nederland' (5 afleveringen), woensdag 13 januari om 20.30 uur op NPO 1.