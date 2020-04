'Kruispunt': Pasen op Zee

Foto: © KRO-NCRV 2019

Chanthal Wouters (33) geestelijk verzorger bij Defensie, zit nog niet zo lang bij de Koninklijke Marine als ze naar het Caribische gebied wordt gestuurd.

Vijf maanden verblijft ze op het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen, samen met de bemanning. Als ze in april 2019 op het schip stapt in Den Helder voelt ze een gezonde spanning. Tijdens de oefeningen die ze ter voorbereiding heeft gedaan bleek dat ze niet altijd even goed tegen de deining van de zee kan. De weersberichten zijn niet gunstig en de overtocht van twaalf dagen naar Curaçao belooft roerig te worden.

Chanthal heeft geen militaire taak maar zorgt voor 'de mens achter de militair'. Een aantal maanden op zee, met 70 man op een kluitje, brengt een interessante dynamiek met zich mee. 'Want', zoals commandant Hugo Sinke zegt: 'Het bijzondere aan 'dit bedrijf' is dat je niet alleen samenwerkt, maar ook samen eet en samenwoont. Er is geen escape.' Chanthal is één met de militairen, zonder er een te zijn. Ze deelt hun leven en biedt een luisterend oor. Zo probeert ze een beetje zachtheid en verdieping te brengen in de ijzeren wereld van het schip.

Aanvankelijk voelde Chanthal er weinig voor geestelijk verzorger te worden. Tot drie keer toe werd haar na keuzetesten de studie theologie aangeraden, maar ze koos voor maatschappelijk werk. Als ze in een kerk een religieuze ervaring krijgt gaat ze er toch voor. Deze keuze voert haar uiteindelijk naar zee, waar ze, ondanks haar zeeziekte, de bemanning van het patrouilleschip met raad en daad geestelijk bijstaat.

'Kruispunt' volgde Chanthal Wouters tijdens de Goede week, vorig jaar, en vierde met haar en de bemanning Pasen op zee.

'Kruispunt', maandag 13 april om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.