KRO-NCRV's 'Kruispunt': Stilte in coronatijd

Het is stil. Stil op straat, stil in de kroeg en stil in de stadions en theaters. Wat doet stilte in deze lockdown met ons? De coronamaatregelen zijn voor velen een bittere pil.

Maar de stilte biedt ook onverwachte voordelen. 'Kruispunt' zoekt in de Vastentijd de stilte op.

Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer en is duidelijk over de heilzame effecten. 'Het belang van rust in ons leven is enorm groot. We worden gezonder en slimmer door op tijd onze rust te pakken. Als je geen rust neemt, raken je hersenen letterlijk verstopt. En dat niet alleen, uit onderzoek is ook gebleken dat onze compassie met andere mensen groter wordt als we vaker de stilte opzoeken.' Maar als stilte te lang duurt, wat moet je dan?

Alex van Hooff is directeur van Burgers Zoo en woont zelf ook in het park, mist de bezoekers en het contact enorm. Burgers Zoo moest voor het eerst in het 107-jarig bestaan de deuren sluiten.

'Ik denk in deze tijd regelmatig terug aan vroeger. Ook vorige generaties hebben moeilijke tijden gekend. Zelfs de Slag om Arnhem was geen reden om Burgers Zoo te sluiten. Ik wil dit niet vergelijken met een oorlogssituatie, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat dit soort grote gebeurtenissen de dierentuin niet klein krijgen. Mijn overgrootvader was al directeur, het ging van vader op zoon. Nu mag ik het doen.'

Voor vogelaar Joost van Bruggen viel dit jaar juist goed uit. 'Dit jaar, met name in de eerste lockdown, die gelijk viel met het broedseizoen, was het een feest om vogelgeluiden op te nemen. In Nederland hoor je altijd achtergrondgeluid en nu niet. Wat dat betreft is het jammer dat dit ook weer voorbij gaat. Natuurlijk goed voor de economie, maar ik word er heel blij van.'

'Laura van de Ridder werkt op de wintersportafdeling waar nu helemaal geen belangstelling voor is, ook niet online. Zij zet in de lege zaak de muziek extra hard. Voordelen van de stilte zijn voor haar ver te zoeken, en ze kijkt uit naar het einde van de gedwongen rust.'

