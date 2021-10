KRO-NCRV's 'Kruispunt': Steunouder als vangnet

Je gezin staat onder druk en dreigt om te vallen. Een steuntje in de rug van een warm en stabiel gezin in de buurt, kan zorgen dat de rust weerkeert. 'KRO-NCRV Kruispunt' volgt steunouders die een helpende hand bij de opvoeding toesteken.

Laagdrempelige zorg die gebaseerd is op de gedachte dat je opvoeden samen doet: It takes a village to raise a child.

Nu de eigen kinderen van Gerdine en Sander wat ouder zijn willen ze graag een ander kind helpen. Gerdine: 'We hebben bewust voor steunouderschap gekozen en wilden ook graag een kind dat een stuk jonger was dan onze kinderen, want dan voorkom je een concurrentiestrijd. We zijn heel blij met Jordy, de zoon van Esther. We hebben onze wens om steunouder te worden open besproken met onze kinderen en ze uitleg gegeven. Het is allemaal heel natuurlijk gegaan en nu draait Jordy mee in ons gezin op de zaterdagen. Onze dochter ziet hem als een bonusbroertje.'

Maria Wassink is oprichter van Steunouder. De motivatie om dit te starten komt uit haar jeugd. Maria: 'Ik had een goede moeder, maar zij was al een dagje ouder en stond er alleen voor. Zij had kennissen, tante Teuntje en oom Ab. Tante Teuntje woonde in een straat pal achter ons huis. De gezelligheid bij tante Teuntje, het onvoorwaardelijk mogen zijn en niets hoeven, de aandacht voor mij als kind én het glaasje limonade deden alles. Voor mijn moeder was het een moment rust en gedeelde zorg. Ik gun iedereen een tante Teuntje.'

Voor Sem, de zoon van Deborah, is dit waarheid geworden. Hij heeft een opa en oma gevonden bij Albert en Joyce. Albert is net gepensioneerd en werkte altijd voor de overheid als jurist. 'Ik zocht naar nieuwe zingeving in mijn leven, ik wil graag iets voor de maatschappij betekenen. Het steunouderschap leek mij heel leuk. We kwamen in contact met Deborah die steun zocht voor Sem die autisme heeft. Sem komt nu elke zaterdag een paar uur naar ons. Het is pittig, want het is een druk ventje, maar ik heb dat menneke in mijn hart gesloten en wil hem niet meer kwijt.'

Steeds meer mensen zoeken de hulp van een steunouder. Maria: 'Inmiddels zijn we in 34 gemeentes actief en overal zie je mooie matches ontstaan, zelfs tijdens de coronaperiode.' Esther en haar zoon Jordy zijn daar een voorbeeld van. Midden in de pandemie kwamen ze in contact met Gerdine en Sander. Esther: 'De drempel om steun te vragen is best hoog, maar het is wel een hele verademing. Het geeft mij lucht en extra tijd met mijn dochter Chloë. Ik wil heel graag dat meer mensen weten van deze mogelijkheid. Ook als je lichamelijk beperkt bent zoals ik, kan steunouderschap een oplossing bieden. Het is een grote stap, maar er is een goede click, Jordy heeft het echt naar zijn zin.'

'Kruispunt', maandag 25 oktober om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.