KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter': Op hellend vlak

Foto: © KRO-NCRV 2021

De strook grond bij het nieuw gekochte huis van meneer van Liempt en zijn vrouw blijkt al jaren in gebruik door zijn buurvrouw, mevrouw Van Hilst. Zij heeft haar woning 20 jaar geleden gekocht en is al net zo lang in de veronderstelling dat de door hem gekochte strook grond van haar is en gewoon bij haar tuin hoort.