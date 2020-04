'KRO-NCRV 2Doc': Ons Bier

Bierbrouwers Ruud van de Gevel en Johan Nijhof, twee mannen van net in de vijftig, brouwen al ruim twintig jaar hun ambachtelijk biermerk Huttenkloas in hun brouwerij in Twente.

De inkomsten vallen tegen en daarom verhuren ze hun ketels aan hippe biermerken uit de Randstad. Daarmee raakt hun eigen bier-droom steeds verder uit het zicht. De Tukkers besluiten het roer om te gooien en nemen een trendy reclamebureau uit Hengelo in de hand. Lukt het hen om het eigen merk succesvol te maken?

Bierbrouwers Ruud en Johan waren eind vorige eeuw hun tijd ver vooruit met hun lokaal gebrouwen Huttenkloas bier. De craft-bier revolutie was nog niet uitgebroken en Nederland dronk alleen nog maar pils. Het eigen bier uit Twente vond vrijwel nergens aftrek. De omslag kwam in 2010, toen de rage van het zelfgebrouwen bier uit de Verenigde Staten naar Nederland overwaaide. Jonge ondernemers uit de Randstad lanceerden het ene hippe biermerk na het andere, met gewaagde smaken en vlotte etiketten. De kersverse brouwers hadden zelf geen kapitaal om in dure ketels te investeren en klopten aan bij Ruud en Johan. Huttenkloas kon de inkomsten goed gebruiken en ging voor de aanstormende collega’s uit de Randstad brouwen. De Twentse brouwerij had uiteindelijk zo’n dertig huurbrouwers in huis en brouwde nauwelijks meer voor het eigen merk. Geïnspireerd door het succes van de nieuwe generatie willen Ruud en Johan nog een keer proberen met het eigen Huttenkloas merk een plek te veroveren op de overspannen biermarkt.

De Tukkers weten dat er een cultuuromslag nodig is binnen de brouwerij, het is niet alleen een kwestie van een nieuw etiket. Ze schaffen nieuwe apparatuur aan en huren een duur en trendy reclamebureau uit Hengelo in. Ze moeten net als hun succesvolle collega’s uit de Randstad gebruik gaan maken van social media en internet. Maar Ruud en Johan hebben nog nooit getwitterd en alleen hun stagiaire zit op Facebook. Lukt het hen om het eigen bier succesvol te maken?

Ons Bier is geregisseerd en geproduceerd door Olivier van der Zee ( Encierro 3D, Bull Running In Pamplona, Helse Pijn) in samenwerking met KRO-NCRV.

'KRO-NCRV 2Doc: Ons Bier', maandag 13 april om 20.25 uur op NPO 2.