Knappe koppies in 'Hoofdzaken' kerstspecials

In twee speciale kerstafleveringen van 'Hoofdzaken' maken kinderen zich klaar om aan te schuiven bij het kerstdiner. Kapper Marko geeft hun kerstlook de finishing touch door een perfecte coupe te knippen.

Ondertussen praten de kinderen over wat hen bezighoudt tijdens de feestdagen.

Meera vertelt waarom ze bij haar thuis tijdens het kerstdiner lekker stamppot eten en Tara wenst dat ze weer kerst zou kunnen vieren met allebei haar ouders. Tweelingzussen Nevaeh en Jaliyah houden Marko voor de gek en Jasmijn wenst iedereen een fijne kerst in gebarentaal.

Of het nu gaat over angst, liefde, stress, groter worden of hun eigen lichaam, in 'Hoofdzaken' vertellen de kinderen altijd openhartig en zonder gêne hun verhaal. Het gesprek is pas klaar als de kinderen helemaal tevreden zijn met hun nieuwe coupe.

Over kapper Marko

Al ruim de helft van zijn leven hanteert Marko Suds (43) de schaar. Hij werkte in verschillende salons, gaf les op de Kappersacademie en is sinds 2005 eigenaar van een kapperszaak in het hart van Breda. Marko is een vakman met humor die zijn stiel serieus neemt en met een positieve houding mensen graag laat praten.

De 'Hoofdzaken' kerstspecials worden uitgezonden voorafgaand aan de feestdagen op zaterdag 21 december om 14.55 uur en zondag 22 december om 16.50 uur en tijdens de feestdagen op eerste en tweede kerstdag om 17.30 uur op NPO Zapp.

Voor meer informatie: vpro.nl/hoofdzaken en zapp.nl/programmas/hoofdzaken