'Knappe Koppen' buigt zich over de vraag van Carolien

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Carolien. Zij wil weten waarom pubers niet luisteren naar hun ouders.

Carolien is zelfstandig moeder. Haar oudste zoon is net in de pubertijd en dat heeft ze geweten. Zo weigert hij bijvoorbeeld te douchen. Carolien kan zeggen wat ze wil, maar hij weigert gewoon. En dat terwijl hij eerder altijd alles in overleg deed.

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Carolien antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van Eveline Crone. Zij is hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie in Leiden. Eveline Crone heeft als eerste in de wereld het puberbrein in detail in kaart gebracht. Deze baanbrekende studie heeft verrassende resultaten en veel nieuwe inzichten opgeleverd. Eveline Crone zal Carolien zeker verder kunnen helpen.

'Knappe Koppen', woensdag 4 maart om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.