'Klassiekers met Kleinsma': Simone ontvangt Jörgen Raymann

Foto: Omroep MAX © Wesley de Wit 2021

Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma' voor MAX. In het programma staan de parels uit de Nederlandse kleinkunst centraal. Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is. In de derde aflevering staat Jörgen Raymann centraal.

'Klassiekers met Kleinsma' werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de kleinkunstnummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten.

In de derde aflevering van 'Klassiekers met Kleinsma' laat Jörgen Raymann zijn keuzes horen uit het rijke archief van de Nederlandse kleinkunst. Wie inspireerde hem, welk liedje kan hem tot tranen toe beroeren en wat is het ultieme liefdeslied? Jörgen vertelt het aan Simone in een uitgebreid, intiem gesprek. Eén van zijn grootste inspiratiebronnen blijkt Wim Sonneveld te zijn. Wat maakt hem zo bijzonder? Ook namen als Toon Hermans en Frans Halsema komen in deze aflevering aan bod. Jörgen wordt altijd ontzettend vrolijk als hij het nummer Zwaar leven van Brigitte Kaandorp hoort. Waarom is dat? En er wordt uiteraard gezongen. Een klassieker die niet mag ontbreken is Telkens weer van Willeke Alberti. Speciaal voor Jörgen brengt Simone het nummer uit 1975 ten gehore. En Jörgen verrast Simone met een speciale versie van Het dorp, het nummer van Wim Sonneveld. 'Klassiekers met Kleinsma', zondag 20 juni om 21.10 uur op NPO 1.