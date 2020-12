'Klaas Kan Alles': Kan Klaas net als Sherlock Holmes de dader van een misdrijf ontmaskeren?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor een spannende uitdaging. De missie is: 'Kan Klaas net als Sherlock Holmes de dader van een misdrijf ontmaskeren?' Sherlock Holmes is een Engelse detective die meer dan 130 jaar geleden bedacht werd door de schrijver Sir Arthur Conan Doyle. Samen met zijn assistent Dr. Watson lost Sherlock allerlei moeilijk zaken op. Door de jaren heen zijn er ook veel verschillende tv-series en films over deze speurneus gemaakt. Patrick Bremmers is een expert op het gebied van Britse tv-series en legt Klaas uit hoe Sherlock Holmes te werk gaat. Vervolgens krijgt Klaas les in forensisch onderzoek. Brent Maagdelijn, docent van de Hogeschool van Amsterdam demonstreert het met een reconstructie van een misdrijf in hun lab. Tenslotte probeert Klaas deze missie te halen met behulp van een nieuwe verhoortechniek. Psycholoog Linda Geven onderzoekt of de 'geheugendetector' onschuldigen van schuldigen kan onderscheiden bij een politiezaak. Klaas probeert met deze methode uit drie verdachten van een diefstal in een chique landhuis de dader te ontmaskeren en het misdrijf op te lossen. Kan Klaas in de voetsporen treden van Sherlock Holmes?

Iedere week daagt Klaas een BN'er uit voor een duel. Deze week neemt Klaas het op tegen zanger en presentator Tim Douwsma. Ze proberen de nieuwste watersporttrend: 'wingsurfen'. 'Wingsurfen' is een kruising tussen windsurfen en kitesurfen. Je gebruikt een soort vlieger, net als bij kitesurfen. Je houdt deze alleen zelf vast, waardoor het weer lijkt op windsurfen. Wie is het beste op het water, Klaas of Tim?

Erik Laurentzen beheert het grote ondergrondse rioolstelsel van Arnhem. Hij laat Klaas de geheimen van het riool zien en geeft Klaas de taak om een deel schoon te spuiten. Achteraf checkt Erik met een drone of Klaas zijn taak goed heeft uitgevoerd.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 12 december om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.