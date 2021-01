Khadija Arib, Vesko Eschkenazy en Nai Barghouti in 'Podium Witteman'

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib, zangeres Nai Barghouti, violist Vesko Eschkenazy en leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, violisten Alexandra Cooreman & Leon Blekh, hoboïst Pauline Oostenrijk & gitarist Enno Voorhorst, en saxofonist Tom Beek.

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib heeft een grote liefde voor de muziek van de Libanese zangeres Fairuz. Ze groeide er mee op in Marokko en eenmaal in Nederland bleef ze naar haar muziek luisteren. De liedjes gaven haar troost en houvast in een voor haar lastige overgang naar een nieuw thuis. Speciaal voor Arib zingt de Palestijnse zangeres en fluitist Nai Barghouti één van Aribs favoriete nummers: Li Beirut.

De Bulgaarse violist Vesko Eschkenazy is naast concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest ook heel actief als solist. Hij heeft een ongekend groot repertoire, maar één van zijn favoriete stukken is het beroemde Vioolconcert in e klein van Felix Mendelssohn. In 'Podium Witteman' speelt hij met 9 strijkers uit het Koninklijk Concertgebouworkest dat prachtige eerste deel.

In Pauls Jonge Helden komen de twee Vlaamse violisten Alexandra Cooreman en Leon Blekh. Ze studeren allebei aan de prestigieuze Koningin Elisabeth Muziekkapel in Brussel, een instituut dat al vele grote sterren voortbracht. Zij spelen samen met pianist Daniël Kramer twee delen uit 'Vijf stukken' van Dmitri Sjostakovitsj.

Floris Kortie geeft de kijker tips om muziek in huis te kunnen halen tijdens de lockdown. Zo besteedt Floris aandacht aan de website Samenuitthuis, waar je musici kunt inhuren om een concert aan huis te geven. Floris heeft op de site hoboïst Pauline Oostenrijk en gitarist Enno Voorhorst 'besteld' voor een uitvoering van de 'Bachianas brasileiras' nr.5 van Villa-Lobos.

Mike Boddé speelt met saxofonist Tom Beek een bijzondere versie van 'Le petit berger' van Claude Debussy.

In 'Podium Witteman Extra' een uitvoering van het Vioolconcert in e klein van Felix Mendelssohn, door de Britse violist Viktoria Mullova en het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Jukka-Pekka Saraste. Ook op het programma het orkestwerk Tapiola van Jean Sibelius.

'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 17 januari van 18.20 tot 19.20 uur bij de NTR op NPO 2.