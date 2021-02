'Keuringsdienst van Waarde' over mosselen

Foto: © KRO-NCRV 2019

De 'Keuringsdienst van Waarde' neemt de mossel onder de loep. We varen mee met een mosselvisser, die zich eigenlijk liever landbouwer op zee noemt.

Alle mosselverwerkers zitten in Zeeland. We mogen op bezoek bij een verwerker die ons een nat pakhuis op de Oosterschelde laat zien. Ook ontvangen we mosselen uit Ierland die gaan worden gespoeld met Oosterscheldewater. Topchef Syrco Bakker maakt een eenvoudig maar heerlijk gerecht voor ons klaar met de mossel. Wat geeft de mossel nou zijn bijzondere smaak?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 4 februari om 20.25 uur op NPO 3.