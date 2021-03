'Keuringsdienst van Waarde' over makreel

Foto: © KRO-NCRV 2019

Als een vis is getooid met het MSC-keurmerk, is de vangst in principe duurzaam. Maar met de makreel is iets vreemds aan de hand: in de supermarkt vinden we makreel mét het keurmerk naast die zonder het label.

Hoe zit het dat? Wordt makreel overbevist en toch ook niet? Of zijn er misschien verschillen in vangstmethoden of lokale populaties? Als we navraag doen bij MSC wordt het nog gekker: het blijkt dat de makreel het keurmerk al twee jaar kwijt is, voornamelijk om politieke redenen. Hoe zit het dan met de MSC-makreel in het supermarktschap? Wordt die gevist in troebel water? De 'Keuringsdienst' is welkom op een grote vistrawler en doet een bijzondere ontdekking.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 25 maart om 20.25 uur op NPO 3.