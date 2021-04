'Keuringsdienst van Waarde' over kalkoen

Foto: © KRO-NCRV 2019

De kalkoen is een vreemde vogel. Vind je hem in de supermarkt dan is de kans groot dat ie zich voordoet als een ander dier. Zo heb je kalkoenham, kalkoenbacon, kalkoenshoarma, kalkoentournedos of kalkoenpastrami.

Producten die je normaal gesproken van een varken, rund of schaap maakt. Hoe kan een kalkoen zo veelzijdig zijn? De 'Keuringsdienst' gaat op zoek naar dit wonderlijke dier.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag april om 20.25 uur op NPO 3.