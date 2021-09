Kan Klaas sterrenchef-kok Joris Bijdendijk verrassen met een vernieuwend gerecht?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma Klaas kan alles draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week krijgt Klaas de onmogelijke missie om sterrenchef-kok Joris Bijdendijk te verrassen met een vernieuwend gerecht. Klaas zoekt het in de duurzame hoek en maakt met de nieuwste producten een spectaculair gerecht. Maar is het ook goed genoeg om deze missie te halen? Klaas krijgt samen met Jim Bakkum de primeur van Nederland om een potje 'Hado' te spelen. Deze augmented reality-game is in Azië al erg populair. En Klaas mag met de nieuwste technieken een brand blussen.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 18 september om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.