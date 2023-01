Justitieminister Dilan Yesilgöz te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz

Zondagmorgen is minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsvrouw over de maatregelen voor bewaken en beveiligen van bedreigde personen. En de impact voor de mensen die dat overkomt.

Rob de Wijk en kolonel Han Bouwmeester

Het westen gaat Oekraïne steunen met moderne tanks en ander wapentuig, ook Nederland zal daar een bijdrage aan leveren. Hoe zal president Vladimir Poetin reageren op deze militaire steun. Daarover hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en kolonel Han Bouwmeester van de Nederlandse Defensie Academie.

Schrijver en wetenschapper Louise Fresco

Hoe ziet Nederland er uit in 2033? Schrijver en wetenschapper Louise Fresco over de toekomst van ons voedsel. Wat ook de titel is van haar boek dat deze week uitkomt. Gaan we anders tegen voedsel en de productie van voedsel aankijken?

Naomi Mestrum

De directeur van het CIDI Naomi Mestrum over antisemitisme en de Nationale Holocaust Herdenking. Hoe is het gesteld met kennis van de holocaust? En is dat onwetendheid of bewuste ontkenning? De directeur pleit voor meer onderwijs over de geschiedenis van de jodenvervolging.

'WNL Op Zondag', zondag 29 januari om 10.00 uur op NPO 1.