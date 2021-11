Josef Špaček & Dudok Quartet Amsterdam in 'Podium Witteman

Paul Witteman ontvangt violist Josef paček en pianist Miroslav Sekera, fluitiste Sarah en harpiste Merle van der Lijke, Dudok Quartet Amsterdam, en Slagwerk Den Haag.

De Tsjechische topviolist Josef Špaček is in het land voor concerten in Amsterdam. Een mooi moment om hem voor te stellen aan de kijkers van 'Podium Witteman'. Zijn beide albums met Tsjechische muziek gooien hoge ogen en Josef Špaček wil niets liever dan ons alles vertellen over componisten als Josef Suk, Bedřich Smetana en Leoš Janáček. Zijn vaste pianist Miroslav Sekera begeleidt hem in zijn optreden.

Het Dudok Quartet Amsterdam heeft een plaat gemaakt met alle strijkkwartetten van Johannes Brahms. Bijzonder is dat ze daarvoor darmsnaren op hun instrumenten hebben gespannen, want in Brahms’ tijd waren er nog helemaal geen stalen of nylon snaren. Natuurlijk klinkt de muziek daardoor heel anders. Primarius Judith van Driel legt uit waarom.

Pauls Jonge Helden van komende zondag zijn de zussen Sarah en Merle van der Lijke. Sarah is 15 jaar en speelt fluit, Merle is 16 jaar en speelt harp. Als duo traden ze onlangs op in de grote zaal van TivoliVredenburg. Ook als solisten zijn beide zussen succesvol. Zo wonnen ze allebei prijzen op het Prinses Christina Concours, en traden zowel Sarah als Merle solistisch op tijdens het Kinderprinsengrachtconcert. In de uitzending zullen ze de 'Danse Lente' van de Belgische componist Joseph Jongen uitvoeren.

Floris Kortie gaat op bezoek bij Amare, het nieuwe cultuurgebouw in Den Haag dat binnenkort officieel wordt geopend. Samen met celliste Justa de Jong van het Residentieorkest keurt Floris de akoestiek van de grote zaal. En Slagwerk Den Haag, dat in het openingsweekend een belangrijke bijdrage levert, speelt een feestelijk stuk!

Mike Boddé hoort vaker popballads in klassieke liederen. Neem bijvoorbeeld 'Après un rêve' van Gabriel Fauré. Dat kan volgens hem uitstekend met een elektrische gitaar worden uitgevoerd!

Ellebogenwerk, rivaliteit, bikkelharde concurrentie. In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris in gesprek met de componisten Karmit Fadael en Jan Pieter Koch over het muzikale strijdtoneel dat voor het publiek vaak onzichtbaar blijft. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kan je kijken naar het tweede deel van het feestelijke concert dat de 'NTR ZaterdagMatinee' programmeerde ter gelegenheid van de 85ste verjaardag Steve Reichs. Reichs beroemdste stuk 'Music for 18 Musicians' wordt uitgevoerd door de Colin Currie Group en Synergy Vocals. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 14 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.