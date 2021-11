Johan Derksen laat zich portretteren in 'Sterren op het Doek'

Zaterdag zendt MAX een nieuwe aflevering uit van 'Sterren op het Doek'. In de derde aflevering staat niemand minder dan Johan Derksen centraal. Hij geeft zich over aan de doorgrondende blikken van drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator Özcan Akyol.

Özcan Akyol ontvangt oud-voetballer, oud-hoofdredacteur van Voetbal International en televisiepersoonlijkheid Johan Derksen in het stadion van Go Ahead Eagles, de club waar de profcarrière van Johan begon. In een openhartig gesprek vertelt Derksen hoe zijn volwassen leven op 16-jarige leeftijd begon, toen hij in het jeugdinternaat kwam te wonen.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het eind van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de bekende gast één schilderij kiezen om mee naar huis te nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Direct na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite.

'Sterren op het Doek', zaterdag 6 november om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.