'Jacobine op 2' zondag over genderidentiteit

Bijna overal wappert de regenboogvlag. Er is steeds meer aandacht voor mensen die zich niet thuis voelen bij de traditionele tweedeling tussen man en vrouw.

Onder meer non-binairen, transgenderactivisten en queers voeren een emancipatiestrijd, gewapend met nieuwe taalvormen waarin het onderscheid tussen man en vrouw niet meer leidend is (gebruik van nieuwe persoonlijke voornaamwoorden, vermijden van 'hij en zij'). Dat levert tegelijkertijd ook spanning en ongemak op. Hoe moeten we als samenleving met deze nieuwe vormen omgaan? Moet Nederland op een bepaalde manier 'in transitie', en hoe ver moet dat gaan? En hoe blijven we verdraagzaam wanneer we hierover praten?

In deze aflevering van 'Jacobine op 2' praat Jacobine Geel onder anderen met Maxim Februari, filosoof en publicist. Februari, die ooit als vrouw door het leven ging, ondervond aan den lijve dat een gesprek over dit onderwerp soms niet makkelijk te voeren is. Een kleine groep lijkt het debat te overheersen. Ook spreekt Jacobine met theologe Marian Geurtsen, wiens partner een aantal jaren geleden in transitie ging van man naar vrouw. Het stel bleef bij elkaar. Wat gebeurt er als je ideeën over man en vrouw op losse schroeven komen te staan? En wat kunnen we daar als samenleving van leren?

'Jacobine op 2', zondag 31 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.