'Jacobine op 2': Wat leren we van onze missie in Afghanistan?

Met het terugtrekken van de buitenlandse militairen is Afghanistan sinds eind augustus weer in handen van de Taliban. Twintig jaar van oorlog voeren en diverse wederopbouwmissies hebben niet het gewenste resultaat bereikt waardoor veel Afghanen nu in onzekerheid leven.

Ook Nederland stuurde verspreid over verschillende missies 30.000 militairen die kant op. Hebben we daar een 'rechtvaardige oorlog' gevoerd en welke lessen moeten we trekken?

Jacobine Geel gaat in gesprek met voormalig minister van defensie (1994-1998) Joris Voorhoeve, Afghaans-Nederlandse programmamaker Sahar Shirzad en protestants geestelijk verzorger Ko Sent die op missie was in Afghanistan.

'Jacobine op 2', zondag 19 september om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.