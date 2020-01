Ilja Gort keert terug naar Spanje

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2020

Met zijn snor wapperend in de wind, rijdend over smalle landweggetjes, neemt Ilja Gort de kijker in het vierde seizoen van Gort over de Grens mee terug naar Spanje, op zoek naar de Spaanse passie.

Het nieuwe seizoen staat bol van verrassende ontmoetingen en prachtige bekende én onbekende plekken. En natuurlijk ook de mooiste wijnen en het lekkerste eten. Wordt hij verliefd op Spanje of blijft hij toch trouw aan zijn geliefde Frankrijk?

In de eerste aflevering op vrijdag 24 januari reist Ilja Gort door de provincie Alicante. Op een voormalig pirateneiland maakt hij kennis met de Italiaans/Spaanse keuken. Bij een wonderlijke wijnboer proeft hij de duurste wijn van Spanje. Hij stelt zich bloot aan de hemel en de hel van Benidorm en wordt door zingende druivenpluksters getrakteerd op: 'de lekkerste vieze wijn die ik ooit gedronken heb.'

Andere plekken die Gort aandoet in Spanje zijn Asturië, Huelva, Catalonië, Tierra de Campos en Cordoba.

'Gort over de Grens', vanaf 24 januari elke vrijdag om 19.50 uur bij AVROTROS op NPO 2.