'Ik Vertrek' volgt woensdag Jana en Trudy

Goede vriendinnen Jana (59) en Trudy (58) zijn toe aan een nieuw avontuur in hun leven. De schooldirectrice en relatie- en gezinstherapeute besluiten om een jachtkasteel te kopen in Frankrijk, om daar een B&B te gaan runnen en een camping te creëren.

Of dat mag, is nog maar de vraag. Ondanks dat het koopcontract nog niet is getekend, besluit het duo alvast intrek te nemen. Vele handen maken licht werk, maar wanneer je een kasteel koopt, heb je ook een flinke zak geld nodig. De barre winter en het gebrek aan isolatie zorgen ervoor dat de dames noodgedwongen onder hetzelfde dak moeten wonen. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld.

