Iedereen is welkom in jubileumseizoen 'Hotter Than My Daughter'

De vlag gaat uit voor 'Hotter Than My Daughter'. Het bijzondere metamorfose programma, gepresenteerd door Bridget Maasland, is vanaf vrijdag 10 september terug bij RTL 5 met alweer het 10de seizoen!

Het oude vertrouwde blijft bestaan: moeders die veel te jong en te sexy gekleed over straat gaan. Maar dit nieuwe seizoen zijn ook vaders, vrienden en collega's aan de beurt die volgens hun familie of vrienden niet voldoen aan de juiste kledingstijl. Zo worden ook de joggingbroeken en onesies aangepakt door Bridget en haar team.

In de eerste aflevering krijgen Janie en Kelly een sprankelende metamorfose. Janie is moeder van zes kinderen en kleedt zich te jong, te strak en te bloot. Volgens haar stiefdochter schrikt Janie mensen af met haar veel te harde uiterlijk. De 34-jarige Kelly is moeder van twee kinderen. Haar eigen moeder Ilse, vindt dat zij zich volwassener moet kleden. Ilse maakt zich zorgen als haar dochter zo bloot over straat gaat.

Dit seizoen zien we ook onder andere Anita, de toiletjuffrouw van de Haagse markt. Zij is door haar schoondochter Melissa aangemeld. Melissa hoopt dat haar schoonmoeder met een ander kledingstijl serieuzere mannen van haar eigen leeftijd aantrekt, zodat ze weer gelukkig wordt in de liefde. Anita heeft een moeilijke tijd achter de rug. Van de ene op de andere dag is zij verlaten door haar man. Vanaf dat moment is zij zich uitdagend en te jong gaan kleden. Dit levert veel mannelijke aandacht op, maar deze heren zijn net een tikje te jong voor de 57-jarige Anita.

Patrick is na zijn niertransplantatie blijven hangen in de makkelijk zittende kleding die hij aantrok naar de vele ziekenhuisbezoeken. Hij draagt nu al jaren trainingspakken en onesies. Tijdens zijn deelname werd ook nog eens bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Patrick, die aangemeld is door zijn dochter, wil hoe dan ook meedoen aan de make-over. Deze bijzondere make-over is speciaal voor hem in zijn woonplaats georganiseerd.

De aanmelders hebben maar een missie: aan hun dierbaren laten zien dat zij met andere kleding, kapsel en make-up een compleet andere uitstraling én effect hebben op hun omgeving, al is het maar voor één keer.

'Hotter Than My Daughter' wordt geproduceerd door EndemolShine en is vanaf vrijdag 10 september om 20.30 uur te zien bij RTL 5.