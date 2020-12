Het verhaal van Dennis in laatste aflevering 'Serenade van Stef'

Op vrijdag 18 december (16.35 uur, NPO 1) is de zevende en tevens laatste aflevering van 'Serenade van Stef' te zien, een tv-programma van KRO-NCRV en Kansfonds.

Hierin ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos mensen die in hun leven in problemen zijn gekomen door uiteenlopende omstandigheden. Mensen met een verleden van geweld, van verslaving of van gewoon 'domme pech'. Mensen die in hun leven soms de verkeerde afslag namen en diep de afgrond in keken. Mensen die dankzij de naastenliefde van anderen weer uit het dal zijn geklommen.

Het was winter, het sneeuwde. Dennis was dakloos en had een tijdelijk onderkomen op een camping. Hij zag het leven niet meer zitten. Niet lang daarvoor was het misgegaan tussen hem en zijn vrouw. Om de lieve vrede te bewaren voor zijn vier kinderen, besloot Dennis het huis te verlaten. De gevolgen waren groot: er kwamen schulden, hij voelde zich eenzaam en klein en er volgde een vechtscheiding. Hoe voelt het als alle grond onder je voeten wegzakt?

