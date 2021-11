'Het Uur van de Wolf': That Day – Afscheid van Golden Earring

Op 5 februari 2021 wordt bekend dat gitarist George Kooymans lijdt aan de progressieve ziekte ALS. Daarmee komt een abrupt einde aan de legendarische Haagse rockband Golden Earring. 'Het Uur van de Wolf' blikt maandag 8 en dinsdag 9 november terug op hun zestig-jarige bestaan in het tweeluik 'That Day – afscheid van Golden Earring'.

De documentaire bevat nog niet eerder vertoonde concertfragmenten, werkopnamen en nieuw archiefmateriaal, deels afkomstig uit privé-archieven.

Regisseur Marcel de Vré stelt zichzelf in 'That Day' de vraag hoe het de band is gelukt zestig jaar overeind te blijven. Zijn film maakt duidelijk dat dit niet vanzelfsprekend was. De personele bezetting wordt regelmatig aangepast, er ontbreekt een echte leider, de onderlinge communicatie is beperkt, de heren hebben een hekel aan repeteren en worstelen regelmatig met onzekerheid.

Het turbulente leven van Golden Earring wordt in 'That Day' gereconstrueerd aan de hand van de persoonlijke getuigenissen van direct betrokkenen uit heden en verleden. Mannen van het eerste uur als drummer Fred van der Hilst, gitarist Peter de Ronde en zanger Frans Krassenburg schetsen het beeld van de jaren zestig, waarin George Kooymans drukker is met zijn duiven dan met zijn gitaar en Rinus Gerritsen noodgedwongen bas gaat spelen zonder een noot te kunnen lezen. 'We ontwikkelden ons al snel van bubblegumbandje naar rock and roll band', zegt Krassenburg, die begrijpt dat hij plaats moet maken voor Barry Hay. Cesar Zuiderwijk wordt de nieuwe drummer en zorgt voor meer stabiliteit.

Willem van Kooten, nauw betrokken bij de opkomst van Golden Earring, herinnert zich dat de band in Radar Love geen hit zag. Hij bedingt dat het nummer de B-zijde van de nieuwe single wordt. De rest is geschiedenis. Golden Earring blijkt rijp voor Amerika. Bij het vertrek op Schiphol is er veel media-aandacht. Van Kooten: 'In werkelijkheid waren de vergunningen niet op orde. De mannen zijn via een achterdeur naar mijn kantoor vertrokken en hebben daar dagenlang chocomel gedronken en gebowld.'

De documentaire staat stil bij goede en slechte tijden. Het uitblijven van nieuwe hits in de jaren tachtig doet de bandleden besluiten met een laatste LP afscheid te nemen. Tot het succes van Twilight Zone plotseling nieuwe kansen biedt. Begin jaren negentig kondigt zich een financiële crisis aan. Als Van Kooten geen krediet meer verleent, brengt The Naked Truth uitkomst. Deze akoestische interpretatie van eerdere hits wordt met een miljoen verkochte exemplaren het grootste succes.

Het zijn uiteindelijk niet de artistieke experimenten met musici van buiten, de gevoeligheid voor trends en mode, niet de heimwee van George tijdens de reizen door de VS en ook niet de financiële worstelingen die het einde brengen, maar de gezondheid van componist/zanger/gitarist Kooymans. De mannen doen er direct het zwijgen toe. Saxofonist Bertus Borgers: 'Ze willen geen BN’ers zijn, geen bekendheid.'

De documentaire haakt aan bij de actualiteit. Jaap Schut, eigenaar van Nederlands enige rockmuseum, bezoekt de burgemeester van Den Haag en bespreekt het ontwerp voor een monument op het Malieveld.

Golden Earring themaweek

In de week voorafgaand aan 'That Day' zendt NPO2 Extra een week lang concerten en documentaires uit over Golden Earring. Radio 2 zal in het weekeinde van 5 en 6 november tracks van Golden Earring laten horen en de aflevering uit de video-serie Classic Tracks over Radar Love opnieuw in de etalage zetten. De Nacht van de Popmuziek zal op zaterdag 6 november op NPO3 aandacht besteden aan de band.

'Het Uur van de Wolf', maandag 8 en dinsdag 9 november om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.