'Het Beste van... 50 jaar Toppop' met David Bowie

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering van 'Toppop' zien we de fameuze clip van David Bowie in zijn strakke rode broek en het oogkapje. We horen dat het stom toeval was dat hij dit kapje op kreeg en van welk Nederlands programma het geleend was.

Ook de Rock en Roll komt ruimschoots aan bod. Wie herinnert zich niet de stoere Joan Jett, de vrolijke rockabilly van The Stray Cats en de wilde Ramones, die de 'Toppop' studio op zijn grondvesten deden schudden? Daarnaast zien we de bekendste voorbeelden van de muzikale stroming 'Neue Deutsche Welle'.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 26 augustus om 20.25 uur op NPO 3.