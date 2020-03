'Heb Je Dat Gezien?' opnieuw te zien bij MAX

Vanaf maandag 30 maart om 13.00 uur op NPO 2 zijn vijf afleveringen van Heb je dat gezien? opnieuw te zien bij MAX! In 'Heb Je Dat Gezien?' brengt MAX herinneringen terug en laten we zien hoe rijk de Nederlandse televisiegeschiedenis is.

Maandag 30 maart – 13.00 uur, NPO 2

We zien Rudi Carrell in zijn 'De Robinson Crusoë Show', waarmee hij in 1964 de Zilveren Roos van het televisiefestival in Montreux wint. Na maandenlange voorbereiding en een zeer kostbare operatie om een, met echt water omgeven, eiland in het Circustheater in Scheveningen te bouwen, presenteert Carrell op een oppervlakte van vier bij vier meter een duet met de actrice Esther Ofarim die een aangespoelde zeemeermin speelt.

Dinsdag 31 maart - 13.00 uur, NPO 2

In deze aflevering ziet de kijker hoe 'Love Letters' razend populair werd. Live trouwen op televisie, in aanwezigheid van een ambtenaar van de burgerlijke stand, met Linda de Mol en het Nederlandse kijkerspubliek als getuigen.

En tussen 1972 en 2004 vrolijkte Loeki de Leeuw de reclameblokken van Ster op met korte, vrolijke filmpjes. Loeki had nagenoeg geen tekst, maar zijn vaste kreet Asjemenou werd wereldberoemd in Nederland.

Woensdag 1 april - 13.00 uur, NPO 2

We blikken terug op de 'Wiekent Quiz' van de AVRO. Het hoogtepunt van de uitzending was de marmottenbak, een doolhof waarbij verschillende marmotten, vernoemd naar bekende Nederlanders, een vakje in moesten rennen en zo een geldbedrag opleverden.

In 1960 was 'Wat een Geluk', van Rudi Carrell de eerste mannelijke Nederlandse vertegenwoordiger bij het Songfestival. Carrell had niet heel veel geluk en werd een-na-laatste.

Op 5 januari 1956 werd het allereerste journaal uitgezonden. De eerste journaaluitzendingen waren duidelijk geïnspireerd op het radionieuws. Met een omroeper en weerman die buiten beeld hun werk deden.

Donderdag 2 april - 13.00 uur, NPO 2

In 1963 presenteerde voormalig platenbaas Willem Duys de allereerste Nederlandse talkshow, 'Voor De Vuist Weg'. Willem Duys maakte van zijn shows een waar spektakel en wist zo miljoenen kijkers aan zich te binden.

Koos Postema is de man die op de Nederlandse televisie onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar maakt. Hij doet dat op een manier die zijn eerste beroep eer aandoet: dat van onderwijzer. Postema startte zijn tv-carrière in 1963 als verslaggever van 'Achter Het Nieuws'.

Vrijdag 3 april - 13.00 uur, NPO 2

De Belgische zanger en acteur Jacques Brel beleefde in 1956 zijn doorbraak met het nummer 'Quand on n’a que l’amour'. Tijdens een muziekprogramma van de AVRO uit 1961 brengt hij het nummer ten gehore. Het optreden is vooral bekend geworden door de onfortuinlijke afgang van Brel, waarbij hij uitglijdt en zijn gitaar door midden breekt.

De maanlanding in de nacht van 20 op 21 juli 1969 wordt dan ook rechtstreeks en ononderbroken op televisie en radio uitgezonden. Nationale bekendheid kreeg presentator Henk Terlingen toen hij samen met Chriet Titulaer de live-uitzendingen van de Amerikaanse maanlandingen op de televisie presenteerde en becommentarieerde.

Eén van de klassiekers uit de Nederlandse tv-geschiedenis is toch wel 'Wie Van De Drie''. Het spelprogramma startte in 1963 en werd tot 1967 gepresenteerd door Nand Baert. Andere bekende presentatoren waren onder meer Herman Emmink en Fred Oster.

'Heb Je Dat Gezien?', maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april om 13.00 uur op NPO 2.