Hans Wiegel (VVD) te gast in 'WNL Op Zondag'

Rick Nieman brengt in 'WNL Op Zondag' het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

VVD-prominent Hans Wiegel

Zondag is voormalig vice-premier en oud-VVD partijleider Hans Wiegel te gast bij Rick Nieman. Over de laatste ontwikkelingen in politiek Den Haag. Hoe moet het verder met de formatie?

Oud D66-Kamerlid Boris van der Ham

Boris van der Ham, voormalig Tweede Kamerlid van D66, is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de van afgelopen politieke week en de gevolgen voor de formatie.

Huisarts Güven Yildiz

Deze week luidde de WRR de noodklok over de toekomst van de zorg. Er zijn drastische maatregelen nodig om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. De Haagse huisarts Güven Yildiz vertelt over haar ervaringen in haar dokterspraktijk.

Joost Eerdmans van JA21

Denemarken loopt vooruit op het gebied van migratie, integratie en vaccinatiebeleid. Wat kan Nederland leren van de Denen? Daarover fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 die onlangs een werkbezoek bracht aan het scandinavische land.

Catherine Keyl

Zondag wordt het Holocaust Namenmonument onthuld, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust. Catherine Keyl vertelt in haar boek Oorlogsvader het verhaal van haar familie en haar Joodse vader.

'WNL Op Zondag', zondag 19 september om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.