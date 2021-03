Hans Wiegel van de VVD te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

VVD-prominent Hans Wiegel is te gast bij Rick Nieman. De voormalige partijleider van de liberalen kijkt terug op de verkiezingen en vooruit naar de formatie. Wat zijn de gevolgen van de verkiezingsuitslag? Hoe wordt het formatiespel in Den Haag gespeeld?

Rechtsgeleerde Afshin Ellian en zijn zoon Ulysse Ellian zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Afshin Ellian kwam naar Nederland als Iraanse vluchteling en is hoogleraar, Ulysse groeide op in Nederland en werd gekozen tot volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Over vrijheid in Nederland en gesprekken aan de keukentafel.

Schrijver Frank Westerman is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over zijn nieuwe boek De kosmische komedie. Daarin beschrijft hij de strijd in de ruimte en de internationale ruimtereis naar Mars.

FD-columnist Anna Dijkman is te gast in 'WNL Op Zondag'. Wat gebeurt er als de lockdown van het slot gaat. Over de miljarden die vrijkomen als de economie weer open gaat.

'WNL Op Zondag', zondag 21 maart om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.