Hans de Boer (VNO-NCW) bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO 1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze speciale uitzending staat in het teken van de coronacrisis.

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW is te gast bij Rick Nieman. Opnieuw heeft het kabinet de noodmaatregelen tegen het corona-virus verlengd. Wat zijn de economische gevolgen voor ondernemers.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, is te gast bij 'WNL Op Zondag'. Welke gevolgen heeft de corona-crisis voor de senaat? En wat betekent de crisis voor het politieke debat.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht met een laatste update over de epidemie. Er zijn veel berichten over de aanpak van het virus. Wat zijn feiten en wat fabels en wat weten we nog niet over het virus.



Psychiater Esther van Fenema over de gevolgen voor de maatschappij. Hoe gaan mensen om met de zelfgekozen isolatie en de angst voor het virus? Hoe kijken we aan tegen de maakbaarheid van de maatschappij.

Voormalig Amerika-correspondent Jan-Kees Emmer over miljardair Bill Gates die vijf jaar geleden de corona-pandemie voorspelde. Deze week kwam Gates met een plan om de corona-crisis aan te pakken.

'WNL Op Zondag', zondag 5 april om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.