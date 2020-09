'Grote Vragen': kan wiskunde alles beschrijven?

Kan wiskunde alles beschrijven? Natuur- en wiskundige Miranda Cheng houdt zich op het allerhoogste niveau bezig met wiskunde, oorspronkelijk om daarmee de chaos in haar hoofd tot rust te brengen maar zeker ook om dichter bij de geheimen van de zwaartekracht, de materie en de kunstmatige intelligentie te komen.

Miranda Cheng noemt zichzelf soms een mutant. Vast staat dat ze duidelijk een 'mind of her own' heeft. Zo ontdekte Cheng bijvoorbeeld samen met collega's: de 'Umbrale maneschijn', een voor de gewone sterveling onbegrijpelijke theorie die gaat over 196.883 (!) dimensies. Anarchistisch als ze is schakelt ze met het grootste gemak tussen de wiskunde van de schoonheid van de natuur, via zwarte gaten naar de snaartheorie om vervolgens uit te komen bij kunstmatige intelligentie. Het is voor leken dan ook niet altijd even makkelijk om haar te volgen.

Toch probeert Grote Vragen inzicht te geven in het leven en denken van deze bijzondere wiskundige. Wetenschapsjournalist Rob van Hattum en Miranda Cheng bezoeken samen het Escher museum in Den Haag en de botanische tuinen op de Uithof. Ze reizen af naar Taiwan waar haar roots liggen om uit te komen bij de leden van de Punkband waar zij ooit in speelde en het klooster waar ze enige tijd verbleef. Cheng heeft ook een belangrijke maatschappelijke boodschap. Volgens haar moet iedereen een beetje wiskunde bedrijven om bij te blijven in de hoog technologische maatschappij van vandaag.

Regie: Stephane Kaas

