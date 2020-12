Gerard Joling in 'Het Beste van... 50 Jaar Toppop'

Foto: © AVROTROS 2020

In deze aflevering kijk je uitgebreid met Gerard Joling terug naar zijn vele optredens in 'Toppop'. De hele studio werd volgezet met kamerplanten in de hoop de exotische sferen te krijgen die horen bij zijn nummer 'Ticket to the tropics'.

Kosten nog moeite werden destijds gespaard. Gerard kan het natuurlijk niet laten luid mee te zingen met zijn oude hits en schrikt er zelf wat een knappe verschijning hoe toen was. Met onze gasten gaan we op zoek naar het geheim achter het nimmer aflatende succes van Nederlands grootste entertainer. Ook disco ontbreekt natuurlijk niet in deze aflevering van 'Het Beste van Toppop'.

We horen dat de band Tavares bestaat uit 5 broers die allen wel heel ritmisch zijn in de heupen. We zien hun geweldige dance-moves in de enorme hit 'Heaven Must Be Missing An Angel'. Natuurlijk lukt het onze gasten niet stil te blijven zitten bij het zien van dit fragment.

Reggae is vaak minder in de belangstelling als we kijken naar de geschiedenis van 'Toppop'. Ook deze muziekstroming is echter zeer goed vertegenwoordigd in het 50-jarige muziekprogramma. Zo zien we een geweldig dansende Jimmy Cliff met zijn 'Reggae Nights'.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', woensdag 9 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.