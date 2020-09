Geniet nogmaals van Taptoe Delft 2016 bij MAX

Op zondag 13 september kan iedereen om 17.10 uur op NPO 2 nogmaals genieten van de muziekspecial: Taptoe Delft, deel twee van de editie uit 2016.

Een Taptoe door de Delftse binnenstad. De route gaat dwars door alle winkelgebieden. MAX was destijds van de partij om het evenement te registreren!

De Taptoe Delft behoort tot één van de beste taptoes van Nederland. Nationale- en internationale deelnemers van topniveau, het decor van de historische Delftse Markt en speciale licht-/beeldeffecten maken dit een uniek evenement. Elke editie van de Taptoe Delft is een showspektakel met een eigen thema. In 2016 was dat Ratatouille. Dit jaar is er helaas geen nieuwe editie, in verband met corona. Daarom heeft MAX besloten om de uitzending uit 2016 nogmaals uit te zenden.

'Taptoe Delft', zondag 13 september om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.