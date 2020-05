Gehackte instellingen roepen andere afgeperste bedrijven naar voren te treden

Maastricht University en wetenschappelijke instelling Wetsus roepen bedrijven die worden gehackt en afgeperst op dit openbaar te maken. Beide instellingen werden afgelopen jaar het slachtoffer van internationaal opererende hackers en zagen zich gedwongen grote sommen geld te betalen om hun netwerk te redden.

In het NTR-televisieprogramma 'De Kennis van Nu', dat woensdag over de kwetsbaarheid van ons internet gaat, geven beide instellingen openheid van zaken over wat hen het afgelopen jaar overkwam.

Als eerdere hacks beter gedeeld waren, dan had Maastricht University zich beter kunnen wapenen tegen hackers, aldus ICT-directeur Jacques Beursgens. 'Haal het uit het verdomhoekje. Voeg je bij die andere honderden bedrijven die het de afgelopen maanden ook overkomen is. Help elkaar.' Maastricht University zag zich genoodzaakt bijna 2 ton te betalen aan de criminelen.

Zaken doen met criminelen

Zaken doen met criminelen is iets dat je absoluut niet wilt, maakt Johannes Boonstra, algemeen directeur van de Friese wetenschappelijke instelling, duidelijk. Het is een duivels dilemma, maar soms heb je geen keus. Hoeveel Wetsus de criminelen betaald heeft, wil Boonstra niet zeggen, maar het was in elk geval 'vele malen lager dan de bedrijfsschade die we anders zouden lijden.' Ook hij roept op tot meer openheid, zodat Nederlandse bedrijven en instellingen beter voorbereid zijn op de hacks. Boonstra: 'Als het je overkomt, wees dan wijs en goed voorbereid, zodat je niet zoals wij in overleg moet met zo'n boef.'

Miljoenen phishing mails per dag

De hackersbendes zijn internationaal opererende bedrijven, die uiterst professioneel te werk gaan. Ze versturen miljoenen phishing mails per dag en richten zich op alle denkbare sectoren, restaurantketens, onderwijsinstellingen, banken en nog veel meer. In de uitzending gaat over de vraag wat er gebeurt als het internet uitvalt. Tijdens de coronacrisis toont het internet eens temeer zijn waarde, maar onkwetsbaar is het niet.

'De Kennis van Nu', woensdag 20 mei om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2.