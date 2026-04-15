'F*CK DRUGS' is een intiem portret van drie queer mannen in de wereld van extatische chemsex en rauwe realiteit
Heb je drugs nodig om extatische seks te hebben? En is er na die zaligmakende seks nog een weg terug? Chemsex (chemical sex) is (groep)seks onder invloed van drugs en vindt voornamelijk plaats onder queer mannen.
Het is overgewaaid uit steden als Berlijn, Londen en Barcelona en wordt in Nederland steeds populairder. De combinatie van seks, drugs en datingapps zorgt ervoor dat chemsexfeesten - ofwel chills – soms dagenlang door gaan. Maar wat betekent het voor je dagelijks leven wanneer grenzen vervagen en extase omslaat in de rauwe realiteit van afhankelijkheid?
In ‘F*CK DRUGS' zien we hoe Davo (22), Anthony (35) en Erik (61) hun grenzen verkennen en steeds verder verleggen. De documentaire volgt hen in hun dagelijks leven en laat zien wat chemsex hen brengt, wat het maskeert en hoe moeilijk het is om grenzen te bewaken.
Chemsex kan voelen als een bubbel waarin alles mogelijk is; een plek waar queer mannen verbinding, intimiteit en community vinden. Tegelijkertijd worden middelen soms gebruikt om onderliggende gevoelens van angst, schaamte of uitsluiting te dempen. Ondanks maatschappelijke vooruitgang worden queer mannen nog steeds gepest, gediscrimineerd of buitengesloten. Dit kan leiden tot vluchtgedrag in seks en middelengebruik, in de hoop de druk van buiten even niet te hoeven voelen.
Jesse en Rein: ''F*CK DRUGS' gaat niet alleen over drugs en seks, maar over queer mannen die al hun hele leven proberen een plek te vinden in een wereld die niet voor hen gemaakt is. Als je je steeds moet aanpassen of kleiner moet maken, zoek je een uitvlucht naar een plek waar wel alles mag. Met deze documentaire willen we laten zien dat achter chemsex geen sensatie schuilt, maar echte mensen en hun zoektocht naar liefde, verbinding en een beetje rust in hun hoofd.'
'F*CK DRUGS' is te zien op donderdag 16 april om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3 en te streamen via NPO Start. De research voor de documentaire is gedaan door Rein van Leeuwen en de regie door Jesse Bleekemolen.
- ‘F*CK DRUGS’ is een intiem portret van drie queer mannen in de wereld van extatische chemsex en rauwe realiteit
