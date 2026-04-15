Kijkcijfers: 10, 11 en 12 april 2026

'F*CK DRUGS' is een intiem portret van drie queer mannen in de wereld van extatische chemsex en rauwe realiteit

woensdag 15 april 2026

Heb je drugs nodig om extatische seks te hebben? En is er na die zaligmakende seks nog een weg terug? Chemsex (chemical sex) is (groep)seks onder invloed van drugs en vindt voornamelijk plaats onder queer mannen.

Het is overgewaaid uit steden als Berlijn, Londen en Barcelona en wordt in Nederland steeds populairder. De combinatie van seks, drugs en datingapps zorgt ervoor dat chemsexfeesten - ofwel chills – soms dagenlang door gaan. Maar wat betekent het voor je dagelijks leven wanneer grenzen vervagen en extase omslaat in de rauwe realiteit van afhankelijkheid? 


In ‘F*CK DRUGS' zien we hoe Davo (22), Anthony (35) en Erik (61) hun grenzen verkennen en steeds verder verleggen. De documentaire volgt hen in hun dagelijks leven en laat zien wat chemsex hen brengt, wat het maskeert en hoe moeilijk het is om grenzen te bewaken.

Chemsex kan voelen als een bubbel waarin alles mogelijk is; een plek waar queer mannen verbinding, intimiteit en community vinden. Tegelijkertijd worden middelen soms gebruikt om onderliggende gevoelens van angst, schaamte of uitsluiting te dempen. Ondanks maatschappelijke vooruitgang worden queer mannen nog steeds gepest, gediscrimineerd of buitengesloten. Dit kan leiden tot vluchtgedrag in seks en middelengebruik, in de hoop de druk van buiten even niet te hoeven voelen. 

Jesse en Rein: ''F*CK DRUGS' gaat niet alleen over drugs en seks, maar over queer mannen die al hun hele leven proberen een plek te vinden in een wereld die niet voor hen gemaakt is. Als je je steeds moet aanpassen of kleiner moet maken, zoek je een uitvlucht naar een plek waar wel alles mag. Met deze documentaire willen we laten zien dat achter chemsex geen sensatie schuilt, maar echte mensen en hun zoektocht naar liefde, verbinding en een beetje rust in hun hoofd.'

'F*CK DRUGS' is te zien op donderdag 16 april om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3 en te streamen via NPO Start. De research voor de documentaire is gedaan door Rein van Leeuwen en de regie door Jesse Bleekemolen.


Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Pano' (VRT NWS)

In oktober en november vorig jaar signaleerde men op verschillende plaatsen in België drones. Ze verschenen boven meerdere militaire bases en luchthavens. Brussels Airport moest zelfs meerdere keren tijdelijk sluiten. Minister van Defensie Theo Francken en legerstafchef Frederik Vansina gaven herhaaldelijk toelichting in de media.

'Pano', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Lentebeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Lentebeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 12:05
    Karrewiet met VGT
    12:15
    Wannabe's
  • 11:55
    Familie
    12:25
    Sara
  • 10:40
    Geen uitzending
    13:45
    MasterChef Australië - Back to Win
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:55
    S.W.A.T.
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:45
    Baywatch Hawaii
  • 08:45
    Geen uitzending
    16:10
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:05
    Geen uitzending
  • 11:55
    Huizenjagers
    12:40
    De Tafel van Gert
  • 11:35
    FBI
    12:25
    NCIS
  • 12:05
    Borderforce USA: The Bridges
    13:00
    Blood & Treasure
  • 12:05
    Chateau Meiland
    12:55
    Botched
  • 11:25
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:52
    Hobbyklus
    12:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 12:00
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 11:10
    Death in Paradise
    12:10
    The Good Ship Murder
  • 12:00
    Scrubs
    12:55
    Cougar Town
  • 12:00
    NOS Journaal
    12:15
    Samen Digitaal
  • 12:00
    NOS Journaal
    12:15
    Kook mee met MAX
  • 12:00
    Joe & Jack
    12:10
    Angelina Ballerina