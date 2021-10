Een terugblik met de eenzame deelnemers van 'Wie Kent Mij Nog?'

Dit jaar zendt de EO voor de vijfde keer de serie 'Wie Kent Mij Nog?' uit. In de Week tegen Eenzaamheid zoekt regisseur Melliena Beckmann vijf eenzame personages uit de vorige vier series opnieuw op.

Hoe is het leven verlopen na hun oproep: 'wie kent mij nog?'. Zijn ze minder eenzaam? En welke invloed had de lockdown op hun leven?

Catherina en Jaap

Door financiële problemen komen Catharina en haar man Jaap in een uitzichtloze situatie terecht. Ondanks haar huwelijk voelt Catharina zich eenzaam. We zijn nu een jaar en een lockdown verder. Inmiddels is er veel gebeurd in het leven van Jaap en Catherina. De boot is verkocht. Het stel gaat voor het eerst sinds jaren weer aan de wal wonen.

Ruud van de Kerkhof

Ruud van de Kerkhof is 51 jaar. Ruud woont samen met zijn zoon die mensenschuw is en zich opsluit op zolder. Het zorgt ervoor dat Ruud er alleen voor staat. Ruud voelt zich eenzaam. De lockdown was voor Ruud verschrikkelijk. Hij vereenzaamde nog meer. Verder is er voor Ruud weinig veranderd. De situatie van zijn zoon is hetzelfde.

Piet Edelman

De 83-jarige Piet Edelman vertelde twee jaar geleden over de pijn van het alleen zijn. Als kind overleefde hij ternauwernood het bombardement op Rotterdam. De oorlog ging voorbij maar de angst is nooit meer weggegaan. Piet Edelman woont in Elspeet en is eenzaam met name door zijn grote oorlogstrauma en het feit dat hij in Elspeet woont in plaats van in de stad. De lockdown deed ook Piet Edelman geen goed. Piet heeft grote angst om corona te krijgen en laat niemand meer in zijn huis. Zo mogen de mensen uit Elspeet die hem dagelijks eten brengen niet meer langskomen. Ook zegt hij zijn zondagse bezoekjes aan de dominee af. Toch is er een lichtpuntje. Er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor Piet niet meer eenzaam is.

Jessah Groenink

De 36- jarige Jessah Groenink heette ooit Joost. Volgens Jessah is ze niet meer welkom in de kerk waar ze altijd kwam en keurt haar familie haar keuze af. Jessah voelt zich eenzaam en buitengesloten. Na de uitzending over Jessah, nu twee jaar geleden, kreeg Jessah veel reacties. Ze kreeg steunbetuigingen, bemoedigende brieven en spontane bezoekjes. Van haar familie hoorde ze helaas niets. Na de uitzending belandde Jessah in een burnout. Ze zag maanden niemand en sloot zich op in haar huis. Ze besloot nog meer gedichten te gaan schrijven. Op het moment dat Melliena haar opnieuw bezoekt gaat het uitzonderlijk goed met Jessah. Ze is vrolijk, blij en voelt zich geweldig.

'Wie Kent Mij Nog?', dinsdag 5 oktober om 22.35 uur bij de EO op NPO 2.