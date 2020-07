Drie nieuwe zomerseries bij Net5

Ook in de zomer blijft de dinsdagavond jouw serieavond bij Net5. Zo is vanaf dinsdag 21 juli om 21.25 uur de nieuwe Amerikaanse dramaserie 'Council of Dads' te zien, een week later gevolgd door de komische Australische dramareeks 'Five Bedrooms' die op dinsdag 28 juli om 22.30 uur start.

Tot slot zendt Net5 vanaf zaterdag (de vaste crime avond bij Net5) 1 augustus om 20.30 uur de succesvolle misdaadserie 'Instinct' uit met in de hoofdrol Alan Cumming en Whoopi Goldberg in een terugkerende gastrol.

'Council of Dads'

Deze tiendelige dramaserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Bruce Feiler over kankerpatiënt Scott Perry die zich zorgen maakt over hoe zijn vijf kinderen zullen opgroeien na zijn dood zonder zijn hulp en advies. Hij vraagt daarom drie goede vrienden te fungeren als een zogenaamde 'raad van vaders', om zo de kinderen bij te staan als vaderfiguur op belangrijke momenten in hun leven. Wanneer Scott overlijdt vormen zijn nabestaanden met de drie vrienden een nieuw gekozen familie.

'Five Bedrooms'

In de nieuwe achtdelige komische dramaserie 'Five Bedrooms' draait het om vijf totaal verschillende personen die allemaal in een andere fase van hun leven zitten. Zij ontmoeten elkaar aan de singlestafel op een bruiloft. Na veel te veel drankjes lijkt het een goed idee om samen een huis te kopen met vijf slaapkamers, als oplossing voor al hun problemen.

'Instinct'

'Good Wife'-acteur Alan Cumming maakt zijn opwachting in de nieuwe 13-delige misdaadserie 'Instinct' als dokter Dylan Reinhart, een talentvolle schrijver, professor aan de universiteit en voormalig CIA agent die een vrij rustig leven leeft. Maar dan wordt hij langzaam zijn oude leven weer ingezogen, wanneer NYPD agent Lizzie Needham een beroep op hem doet. Ze vraagt hem mee op jacht te gaan naar een seriemoordenaar die Dylan’s eerste boek als inspiratie heeft gebruikt (met een rol voor Whoopi Goldberg als redacteur van zijn uitgever). Dylan grijpt de zaak met beide handen aan. In eerste instantie hebben Dylan en Lizzie onenigheid over hoe de moordenaar op te pakken, maar ze realiseren zich al snel dat als ze allebei hun instinct vertrouwen, ze een ideaal team zijn.

'Council of Dads', vanaf dinsdag 21 juli wekelijks om 21.25 uur bij Net5 en op KIJK.nl.

'Five Bedrooms', vanaf dinsdag 28 juli wekelijks om 22.30 uur bij Net5 en op KIJK.nl.

'Instinct', vanaf zaterdag 1 augustus wekelijks om 20.30 uur bij Net5 en op KIJK.nl.